福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)在周日的汽車周活動上指出，福斯現在有一機會，也許是最後一次機會，在軟體領域扮演更重要的角色；汽車業可能是可預見的未來中，最後一個尚未開發的大規模軟體產業領域，特別是軟體、自動駕駛和從汽車收集到數據。

對歐洲來說，這可能是參與大數據最後的機會。德國聯邦眾議院在六月通過了自動駕駛法，為德國相關發展建立了法律框架。迪斯表示，以數據驅動成長的汽車，其未來的功能和可能性，都從該立法獲得助力。因此希望能抓住機會，在這場競賽中讓歐洲勝出。

迪斯此前指出，福斯基本上已經解決了電動車發展的電池技術問題，但與此相比，軟體發展的難度則高很多，福斯尚須努力。

迪斯指出，到2030年，福斯將轉型為一家由技術驅動的移動服務供應商，數據在此將起著決定性的核心作用，如果汽車可以自動駕駛，成為網際網路的裝置之一，則會有很多的附加價值。福斯最近買下的汽車租賃公司Europcar將發展出例如隨選預定、線上Apps和許多新的移動服務功能。其中對數據的主權要求是不可或缺的。

迪斯強調，汽車是資訊和數據的最大收集器，汽車中的資料處理，將超過我們至今對智慧型手機處理數據的理解。