台股上周區間震盪，加權指數一周漲幅0.58％，外資則轉為賣超，但面板股出現積極回補，面板雙虎成為買超前兩大個股。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超49.78億元，累計今年年初至10月29日止，外資累計賣超5626.24億元。外資總持有股票市值為22兆7533.24億元新台幣，占全體上市股票市值的43.64％，較10月22日的22兆7780.54億元新台幣，減少247.30億元。

面板股友達(2409)上周召開法說會，公布財報及展望，群創也在同時間公布財報，面板雙虎前3季獲利都來到半個資本額上下，加上第4季展望認為商用需求仍旺，可支撐第4季表現，友達、群創(3481)分別成為上周外資買超前兩大個股，買超張數分別為103789張及83054張，光磊(2340)為買超第三的個股，張數為31148張。

賣超方面，聯電(2303)賣超191767張，居上周外資賣超第一大個股，彩晶(6116)、台泥(1101)為第二及第三大，張數分別為31433張及23814張。