美國總統拜登在G20峰會後發表演說，痛批大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁「缺席」，讓他好失望。（影片9：00處）

在羅馬舉行的20國集團（G20）領袖峰會昨（31）日落幕，美國總統拜登痛批大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁「缺席」峰會「好失望」，他口中的「缺席」指的是兩國元首未做出承諾改善氣候變遷。

綜合美聯社、「國會山莊報」（The Hill）報導，G20領袖峰會昨日落幕，不過本屆峰會的談判結果及設定目標被批評不夠具體，拜登昨日在記者會上被問及如何回應外界對G20峰會承諾的批評，拜登表示，外界的失望實際上和俄羅斯及中國大陸「沒有出席」有關，「失望基本上和俄羅斯及中國在做出承諾應對氣候變遷上缺席有關，人們對此感到失望是有原因的，我發現我自己也很失望。」

拜登接著話鋒一轉，提到本屆G20峰會仍有一些進展及承諾，強調事後經過驗證才能知道這些成果的影響，「你們將會看到我們取得了重大進展，而且還有更多要做」。

他持續劍指莫斯科及北京，「不過我們將必須持續關注中國沒有做什麼，俄羅斯沒有做什麼，以及沙烏地阿拉伯沒有做什麼。」

值得注意的是，拜登在記者會開場白時就強調面對面會議的重要性，他說過去幾天的會議相當有建設性，美國展現力量，和盟友及夥伴在重大議題上取得進展，「在建立互相理解及合作上，領袖間的面對面討論與談判真的無可替代。」

拜登讚嘆與各國元首一對一會面、以及私人關係的重要性永遠讓他感到驚奇，「當你試著把事情做好時，直視進某個人的眼睛：他們懂我，我也懂他們，我們可以一起把事情做好。」

習近平與普丁都以視訊方式出席G20峰會，兩人也預計以視訊方式參與在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

根據G20公報，20國集團領袖承諾，將全球平均氣溫增加控制在工業化以前時代高出攝氏1.5度以內，不過並未提及在2050年前實現淨零排放，只提到在「本世紀中葉前後」淨零。