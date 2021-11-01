4大公投將於年底登場，國民黨10月30日起展開凱道夜宿49天活動，不過因凱道11月14日、20日至22日有其他活動，夜宿被迫中斷。對此，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強表示，夜宿不會中斷，就算沒有凱道還有其他地方，也不排除到外縣市宣傳公投。

為拚公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動，每天都有不同的活動或神秘嘉賓，10月30日包括立委蔣萬安、洪孟楷、北市議員徐巧芯等人都到場「陪睡」力挺；昨日更舉辦「公投萬聖節」活動，大玩《魷魚遊戲》中的一二三木頭人；今羅智強預告，晚上將與國民黨前黨主席、立委江啟臣合體線上直播。

不過因路權申請問題，夜宿凱道49天將被迫中斷。據《ETtoday新聞雲》報導，台北市工務局新建工程處已核准11月1日至16日的路權，申請人可到凱道所轄的中正一分局申請集會遊行准駁權，其中14日的路權已保留給「財政部110年統一發票路跑活動」；17日至19日、23日至28日也有單位申請凱道路權，目前正在核准當中，但無法確認申請人是誰。此外，20日至22日則為台北市政府文化局保留活動。至於12月路權目前尚無法申請。

羅智強接受該媒體訪問時則強調，夜宿不會被中斷，一開始就主張「以凱道為主、不以凱道為限」，沒有凱道，也還有自由廣場等其他場地，因凱道周六、周日活動多，也傾向到外縣市宣傳公投。