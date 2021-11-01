一名女網友抱怨大姑終年沒工作整天窩在房內，會趁家人都睡了以後才出來覓食；女網友表示不是不願給大姑吃，而是生氣對方為何不一起吃，而是偷偷摸摸，且吃也不告知，相當困擾。不過女網友的抱怨引來兩派意見爭論，有人表示同住的一家人冰箱東西都可共吃；但也有人認為，要吃至少講一聲告知，這是一種尊重。

女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示大姑終年沒工作整天窩在房間裡，會趁家人回房間離開客廳廚房區域時出來覓食，原PO表示不是不願意給大姑吃，而是都住一起可以跟大家一起吃，不要偷偷摸摸吃光不屬於她的東西，而且也不告知，且大姑買的東西她也不會去吃去用。

這篇文章引發其他網友的爭論，有人認為「應該是她都沒工作才讓妳覺得她這樣是好吃懶做，一家人冰箱的我都說一律可以吃」、「我買的全家都能吃」、「吃剩的真的沒差吧！如果真的介意以後就不要留讓他沒得吃」、「換個想法想，她因為怕在背後被妳笑 所以才後面把菜尾掃光，代表她還有羞恥心」、「煮東西時幫她留一份放著，寫紙條貼在食物上給她，她就知道她該吃哪些了！」。

另一派網友則認為：「不是不願意給家人吃，而是尊重的感覺很重要」、「至少要跟人家講一下告知一下，這是一種尊重，有提到說沒關係一家人，這樣久了不會養成習慣嘛，又不是便利商店24小時供應」、「台灣人的風氣就是『都是一家人，只是吃的東西而已，幹嘛計較』，我真的很不明白，既然是一家人，為啥不能光明正大的，偷已經被『一家人』 這個名詞合法化了」、「沒用，我家也有這種人，當你跟他說，他只會說，我餓啊」。

此外也有人說：「感覺她的心生病了」、「長年沒工作的原因是懶還是身體心靈有點狀況？」、「這要看心理醫師了，長期沒工作收入對自己產生自卑感，不敢直接面對家人。讓她去職訓局受訓接觸工作試看看。」。