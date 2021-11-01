陳女和誆稱可投資美元獲利的另一方對話內容，陳女表明自己會匯200萬投資。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓女子為照顧生病父親，毅然辭去工作，為籌措父親醫藥費及自己養老金，看中網路美元投資網站，銀行匯款200萬時，行員發現有異報警，警方苦勸陳女：「投資有風險，不可能有百分百的獲利，如果這麼好賺，對方自己賺就好」，戳醒陳女發財夢！

警方指出，50歲的陳姓女子未婚單身，因80歲父親生病，事親至孝的陳女辭去水產行的工作專心照顧父親；由於失業在家，陳女為籌措父親醫藥費及累積自己的養老金，上網查詢投資方法，發現名為「金融科技」的美元投資網站，陳女和對方加Line後，對方遊說他們有管道可買到比銀行牌價更便宜的美元，可趁勢逢低買進後再賣出，大賺一筆。

陳女心動下，上個月29日上午前往前鎮區一家銀行，準備將多年攢下的200萬積蓄投資匯款，行員直覺有異報警；前鎮分局前鎮街派出所長朱白雄、警員郭婷雅火速趕往該銀行；只見陳女眉頭深鎖坐在經理室的沙發上，眉頭深鎖，心神不寧。

郭員當下先安撫陳女，警方了解陳女匯款原委後，勸阻陳女，因為最近美元近期持續低迷，詐騙集團有機可趁，利用民眾期待高投資報酬率的心理，架設一頁式假投資廣告網站詐騙，如果真這麼好賺，他們自己賺就可以，為何還要遊說陌生人去投資，而且投資不可能有百分之一百的獲利，想都不要去想。

警方的一席話對陳女如當頭棒喝，陳女感謝警方和行員的幫忙，讓她逃過詐騙集團的魔掌，未來會更加警惕，保住自己養老金，才能照顧老父安養天年。