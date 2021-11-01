北市副市長黃珊珊。（張穎齊攝）

指揮中心指揮官陳時中日前宣布，2日起有條件開放無陪侍服務的夜總會、酒家、酒吧與理容院等八大場所，16日起開放有陪侍的八大。北市副市長黃珊珊1日出席活動表示，希望疫苗護照早日上路，只等中央開放系統界接就行，另外今天下午3時也會公布八大開放的相關指引。

黃珊珊表示，中央曾開過會說過，疫苗將來要有電子通行證，但要等到覆蓋率高才行，可是現在還很多人沒打到疫苗；針對疫苗護照，北市目前都準備好，北市的場館，可透過數位系統進行管制人流，北農、環南市場早已執行，其他場館可比照此作法，這過程其實很簡單，但仍需要跟中央的系統界接，才知誰打過疫苗，而中央有規畫、但還沒開通等這系統，屆時可把台北通當作界接平台，所有場館使用台北通。

至於疫苗護照是否有望年底前上路，黃珊珊說，要看中央，因不是所有人都打完疫苗，還很多還沒打到，接下開放八大行業也很重要，若中央可界接給北市，用疫苗護照來進行，有利開放從業人員打1劑滿14天、還要有3天內PCR陰性數據的便利性，另外客人則要打2劑疫苗的證明。

黃珊珊說，有陪侍的八大場所是第2階段16日復業，北市今天會公布，希望中央趕快給我們，這樣警局查核查得到，工作人員還有造冊，開放一逼就知道，警察查核不會有爭議，其實已可開了，而她也知不是中央不肯開，她可體諒，是因還有多人沒打到，怕說政府被罵、覆蓋率還沒到怎就開，所以覆蓋率還是要到一定的程度，北市還不能開，也是因沒新北市等外縣市市民的資料，大家要一起才能開。

黃珊珊說，目前北市僅北農、環南市場有做實名制，可看到打過幾劑疫苗，嗶卡嗶得出來是否有陰性證明，目前中央僅特許這2地開放名冊、權限，因有太多人中南部上來，這是必要之物，但很多人有個資外洩的疑慮，怕嗶了就知道打了幾劑，有個資保護爭議。