2022年地方選舉，國民黨南投縣長初選民調結果由立委許淑華勝出，將代表國民黨參選南投縣長。她今(1日)在臉書透露，向縣府爭取837萬元改善集集鎮路面及排水溝，也期盼改善工程儘早完工，讓本地居民與外地香客路上更安全。此文一出，再度引發網友關注，更有人大讚「用心」。

許淑華提到，陪同縣長林明溱縣長到集集鎮通往鎮國寺的竹坑巷、廣明里北勢巷及火車站前的民權路，因這三處地點有道路路面破損崎嶇，或排水邊溝失修之情形，嚴重危害行車及當地住戶安全，會勘中，林縣長核定改善經費共837萬元！

許淑華透露，這筆經費將用於刨除重鋪民權路及竹坑巷上千公尺長的路面，以及改善北勢巷排水溝，期盼改善工程儘早完工，讓本地居民與外地香客路上更安全。

不少網友見狀後亦留言表示，「辛苦了」、「用心對待南投，百姓就是父母」、「為了改善工程，爭取經費，辛苦了，加油」。