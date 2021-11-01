FC-31航母艦載原型機首飛

在未經證實的FC-31航母艦載原型機首飛照曝光，在社群媒體上瘋傳後，外媒紛紛加以報導。觀察家說，要是屬實，這對中方航母計畫來說，意味著很重大的一步。

據中方官媒《環球時報》10 月 31 日報導，照片顯示，FC-31艦載版隱形戰機塗有藍綠色底漆，並有和FC-31相同的雙傾斜尾翼，雙發動機及高置駕駛艙。美國《動力》（The Drive）網說，它機身上有彈射器牽引桿，同時機翼可折疊，證實是要在航母上起降。

而其他顯著的特徵，還包括機首下方類似F-35光電標定系統（EOTS）的感測器轉塔，縮短的透明座艙罩等。《環球時報》專訪的專家和分析師說，雖然它是根據FC-31發展而來，但艦載版幾乎是嶄新的戰機，應用了許多最新技術。

儘管他們不願證實照片的真實性，但大致認同相關推測。俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機是中方第二款隱型戰機，當初是要用來驗證技術，並供出口使用。自從它9年前首飛後，一直廣泛預料，它可能升級改裝，成為中方下一代艦載戰機。

俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機

殲15艦載戰機和FC-31總工程師孫聰9月29日在第13屆珠海航展中說，中方下一代艦載戰機今年就能看到。他當時強調：「應該在今年，大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了。」盛傳FC-31艦載版將被命名為殲-35，將成為繼美國F-35後，世上第二款隱型艦載戰機。

分析家說，美國和盟友在中國附近挑釁地大量部署F-35戰機，據信FC-31艦載版是要和它們相抗衡。

F-35 vs. FC-31

另一款會上解放軍未來航母的重要戰機是空警-600，據《動力》網報導，照片顯示，這款預警機最近也進行了試飛。

而分析家說，這意味中方兩款新艦載機的開發進程良好，很可能會上遠比前兩艘航母都大，並配備電磁彈射器的003型航母。