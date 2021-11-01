今日上午財委會針對虛擬貨幣在國內的管理，召集央行、財政部、金管會、經濟部、國發會等五大部會的首長備詢，其中，金管會主委黃天牧在答詢時坦言，虛擬貨幣除非是「證券型的貨幣」（STO），否則金管會根本管不到，只能對洗錢防制的部分進行管理，對此民進黨籍立委沈發惠抨擊，經濟部現在對此連虛擬貨幣在台灣登記的專屬行業別都沒有：「金管會、法務部又如何能執行洗錢防制、法遵？」

黃天牧也表示，目前已有二家證券型貨幣的交易平台前來申請，預計可在11月30日之前完成法遵聲明，至於其他6家業者尚未向金管會提出申請，民進黨籍立委沈發惠則詢問金管會，期限一到若未完成法遵聲明，是否開罰最高1000萬元的罰鍰？對此黃天牧未明確回應，僅表示會密切注意。

吳秉叡質詢指出，包括比特幣、狗狗幣的價格，經常因為中國的管制政策而爆漲爆跌，因此已有大國政策操控的風險，不適合在台灣銷售，應該予以管制，但對此黃天牧在備詢時坦言，各國政府在監管上，都處於觀望狀態，而由於虛擬貨幣在定位上，並非金融資產，只是一般的商品，金管會了解市場上有特定族群在玩，但這個虛擬商品，並不屬金管會的監管範圍，此外他也坦言：「目前虛擬貨幣在台灣的確沒有特定的主管機關。」

而在今日財委會上，也爆發因為經濟部長王美花未出席而造成的朝野立委口角衝突，經濟部長王美花以參加政院會議為由缺席，遭到國民黨籍召委，也是今日會上主席李貴敏高度質疑，之後首位登記發言的民進黨立委吳秉叡和李貴敏對嗆，而國民黨籍立委賴士葆、曾銘宗則隨後聲援李貴敏，質疑王美花並非去別的委員會備詢，而是跑到政院開會但在未得到主席事先同意之下缺席財委會，是藐視國會。

不過，之後在立委與各部會出席官員的詢答過程中，經濟部在虛擬貨幣管理的重要性則是越來越被突顯，包括金管會主委黃天牧也坦言，虛擬貨幣並不是「金融」商品，只是一般的商品，而金管會只負責作洗錢防制的監管，其他部分非屬金管會的管轄。

之後民進黨籍立委郭國文也上陣指出，NFT是近來東南亞而來正在風行的遊戲，但現在已變相成為洗錢防制的漏洞，新的龐式騙局，例如，要參與遊戲之前，必須要先買比特幣，但比特幣又等值新台幣1200萬元，因此，郭國文認為，除了金管會不能只管洗錢防制之外，經濟部商業司應該要正視這個問題，趕快把虛擬貨幣納管，在行業別等等應該要儘快釐清。