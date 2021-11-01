受到邊境防疫措施影響，移工來台仍持續暫停，勞動部日前表示，將會與中央流行疫情指揮中心討論再度重啟開放移工來台。勞動部長許銘春1日表示，目前還在與指揮中心討論。據了解，未來將以專案評分來排序入台的優先順序，例如疫苗接種的完整程度、來源國的防疫作為、雇主提供的檢疫環境與宿舍防疫措施等，「高分者優先」。

國內本土COVID-19疫情於5月轉趨嚴峻，同時也暫停外籍移工來台。隨國內疫情穩定，產業缺工、家庭看護需求等問題，讓重啟引進外勞的議題再度被拿出來討論。

據了解，勞動部已經遞交計畫給疫情指揮中心，仍待討論、審查，規劃以專案方式審查，從疫情接種程度、印尼、越南、菲律賓、泰國等來源國的疫情現況與防疫作為、以及雇主在台提供的檢疫環境與宿舍防疫措施、甚至是簽證順序等。

勞動部官員證實會用評分排序，官員解釋，「每一個項目都有評分，最後由評分高者優先引進」，而引進的人數部分，也不會一次讓全部有需求的人進來，會參考檢疫的床位、以及整體疫情情況逐步開放。