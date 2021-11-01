台北文華東方酒店線上旅展今（11／1)日起至11月19日開賣，推出住房、餐飲及SPA優惠券搶攻商機，豪華客房含雙人早餐平日入住8500元整，並有米其林一星「雅閣」中餐廳、餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳、文華餅房餐券，以及芳療療程優惠券，好康優惠選擇多。

台北文華東方酒店豪華客房平日住宿券：週一至週四入住17坪豪華客房一晚，含兩客豐盛早餐，每張優惠價8500元。豪華客房住宿券入住17坪豪華客房一晚，含兩客豐盛早餐，每張優惠價10000元。優惠券期限至2022年6月30日止；但以下特殊日期不適用：2021年12月24至26日、2021年12月31日、以及2022年1月1日至2日、2月1至5日。

台北文華東方酒店榮獲世界最具權威的康泰納仕旅遊者雜誌《Conde Nast Traveler》近日公布2021年讀者之選，「亞洲前30頂尖酒店」殊榮，也是全台唯一連續五年《富比士旅遊指南》評鑑五星最高榮耀的酒店。

台北文華東方酒店餐飲優惠券中，米其林一星雅閣中餐廳季節套餐優惠券，兩券組88折、優惠價7500元。雅閣桌菜10人享用優惠券優惠價 38500元。米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳三道式午間套餐優惠券為兩券組86折、優惠價3180元，五道式晚間套餐優惠券兩券組、86折優惠價4500元。華餅房7吋蛋糕優惠券1600元，文華餅房精選禮盒優惠券1260元。