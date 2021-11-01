現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業指出，時尚都會休旅The All-New Tucson L自10月14日啟動預售，以超前國產休旅的配備規格和99.9萬、108.9萬元超值預售價，短短兩周接單已突破600張，預售成績相當亮眼。

南陽指出，目前正在全台HYUNDAI汽車展示中心巡迴預賞的The All-New Tucson L，搶眼的外型內裝加上高規格主被動安全科技，讓受疫情影響許久的展示中心再現賞車人潮，來店顧客成長近三成，提前帶動10月及第四季銷售動能。