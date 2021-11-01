財長蘇建榮11月1日於財政委員會備詢時指出，財政部已在關注全球最低稅負制發展。財政部也指出，待OECD公布具體細節後，財政部將進一步評估我國稅制以接軌國際。

財政委員會1日邀請金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍、財長蘇建榮、經濟部次長林全能、法務部次長陳明堂一同就「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。

藍營立委賴士葆質詢蘇建榮，G20跟OECD近期陸續拋出全球最低稅負制看法，像初步定案要求全球企業實質稅率應達標15％，否則需補繳差額稅款等。

蘇建榮回應，G20是針對營收超過7.5億歐元的企業適用全球最低稅負制，但因為該稅制是要求「實質稅率」達到15％而非「名目稅率」，所以未來關鍵在於稅基計算，有待OECD正式公布其細節，財政部將持續關注OECD公報。

此外賴士葆也詢問針對虛擬貨幣，財政部課到多少稅負？蘇建榮則回應，目前財政部是針對金管會提出的洗錢防制法列管的八個平台課稅，目前約課到400多萬元。