疫情讓2022春節九天連假只能在國內過，搶攻龐大國旅商機，晶華旗下台南晶英酒店開出第一槍，即日起開放年節訂房，除夕至大年初四強推「福虎生豐」新春住房專案，連續五天每房貼心贈送香氛精品Diptyque備品五件組，以及每晚再加贈包含廣富號聯名「時尚水桶帆布包」等好禮三選一，館內也將舉辦應景春聯拓印活動，可親手DIY帶回祥獅獻瑞圖騰對聯，福氣綿延，迎接招財福虎壬寅年。

挾帶五倍券與加碼國旅券的振興威力，再搭上甫播映完結篇、拍攝地點散佈台南大街小巷的火紅台劇「俗女養成記2」所造成的追星風潮，府城各大商圈與旅宿業者皆已蓄勢待發，準備衝刺年節商機，看國旅興旺程度讓台南在每波連假總是擠滿排隊人潮，憑藉美食之都的觀光魅力，府城絕對是走春不容錯過的計畫城市之一。

台南晶英酒店表示，每年在特定專案中送出質感新穎的新春贈品，成為旅客選擇飯店的關鍵優勢。在「福虎生豐」之年也設計了三款適合各年齡族群擁有的超值贈品，凡於除夕至初四入住，每房每晚可任選一款組合，包括全新亮相的靛色或米白色坐高23公分萌樣泰迪熊玩偶、與在地人氣帆布行「廣富號」聯名時下最夯帆布水桶包，還有實用系列的「罩」耀虎年輕旅備品組，內含限定復古窗花口罩、時髦口罩項鍊、亮采肌膚生面膜與沐浴用品組等，滿足所有賓客們的不同需求。

客房迷你吧與備品也於年節期間全面升級，豐富冰箱飲品擺入多款軟性飲料與台南晶英年度主打商品「晶泡茶」，將凍頂茗茶注入獨門氣泡技法，感受氣泡在舌尖微妙跳動並散發著輕揚茶香，是另類清涼愉悅的品茗體驗。

備品部分，有鑑於飯店與台鉅美妝合作多年的「多元青春晶亮面膜」深受房客喜愛，首次改版進階，全新研發使用台灣產地精粹原料與成本更高的無防腐劑安心配方，製作出純淨高效滋潤的「頂級生面膜」，寵愛旅客每房放入「雪梅活妍亮白」與「香柚晶透保濕」生面膜各乙片，不同功效帶給肌膚最極致的呵護。