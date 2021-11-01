新北市政府近來積極推廣「淡蘭古道」旅遊，今年與導演蕭青陽合作拍攝《淡蘭古道三部曲》，該影片參與第14屆「葡萄牙國際觀光電影節」，從149部影片、31個國家中脫穎而出，獲得運動與休閒類宣傳片首獎。（觀旅局提供）

新北市政府近來積極推廣「淡蘭古道」旅遊，今年與導演蕭青陽合作拍攝《淡蘭古道三部曲》，該影片參與第14屆「葡萄牙國際觀光電影節」，從149部影片、31個國家中脫穎而出，獲得運動與休閒類宣傳片首獎。（觀旅局提供）

新北市政府近來積極推廣「淡蘭古道」旅遊，今年與導演蕭青陽合作拍攝《淡蘭古道三部曲》，該影片參與第14屆「葡萄牙國際觀光電影節」，從149部影片、31個國家中脫穎而出，獲得運動與休閒類宣傳片首獎。觀旅局長蔣志薇表示，先前《淡蘭古道-功夫篇》影片就曾獲得選日本「東亞觀光影片」首獎，這次再度跨越語言，讓世界看見淡蘭古道，而關於淡蘭古道的修復歷程，相關紀錄片也在淡蘭古道主題網站上架，供民眾免費閱覽，認識台灣之美。

「 葡萄牙國際觀光電影節」（ART ＆ TUR - International Tourism Film Festival）至是國際旅遊電影節協會（CIFFT）所選拔全球14個代表旅遊影展之一，也是觀光旅遊、廣告媒體及製作人重視的獎項。影展評審Maria Blajite說，西班牙朝聖之路啟發全世界對於長距離步道的努力，台灣深耕淡蘭古道多年，這次三部曲的紀錄，展現高度的藝術價值，也看到志工們對環境的熱愛和尊重，而透過傳統音樂和自然的景致搭配，也喚起靈魂深處的共鳴。

導演蕭青陽指出，他2018年走入淡蘭古後便被古道美景吸引，將3年來的作品「功夫之道」、「先民之道」及「養生之道」集合成《淡蘭古道三部曲》（https：／／youtu.be／Oey_tRsgPGA ），拍攝團隊走遍北、中、南路段，記錄自然美景，更希望傳達這段跨越時空的篳路藍縷之路。

其中「養生之道」特別邀請琵琶首席張沛翎及許輪乾、吳武行、朱文旭、黃麗鳳、周小慶等5位平均年齡80歲以上的南管祖師，在淡蘭古道演奏古曲，繹出人與動植物的生命互動，傳達自然環境中流動的生息，也在步行過程中尋找出自身的意義。

蔣志薇表示，淡蘭古道從2017年起開始定線、修復，並邀請在地夥伴加入到行銷推廣，一路走來逐步扎根，很開心這些努力陸續開花結果，《淡蘭古道三部曲》各演繹出古道上不同面向的生命力，獲得評審團的肯定，不僅是對新北市政府的肯定，更是對臺灣文化力的肯定。

蔣志薇說，淡蘭古道北、中、南路目前皆已修復完成，其中南路「外按古道」、「獵狸尖步道」、「四堵古道」等5支修復紀實影片皆收錄在淡蘭古道主題網站，網站內也整理出北、中、南路14條專屬遊程，而南路深坑、石碇、坪林等旅遊小鎮，非常適合親子來場古道與聚落一日遊，「逮魚崛溪尋蹤」、「四堵溪尋柱」、「石嘈城尋瀨」、「尋訪鬧區秘道」、「遊訪山城不見天街」、「踏訪百年雙老街」都歡迎民眾探索，找出屬於自己的淡蘭之道。