農委會主委陳吉仲。（本報系資料照）

年底公投將至，中選會將透過辦理5場電視說明會，其中反萊豬公投將由領銜人林為洲擔任，反方代表則由農委會主委陳吉仲負責。陳吉仲表示，開放萊豬對我養豬產業完全沒有衝擊，反而會帶來正面影響，反對反萊豬公投不是針對個人或政黨，而是顧及對國家的利益。

農委會主委陳吉仲今出席立法委員會審查111年度農委會及所屬單位預算部分，並備質詢。

記者問及會如何為說明會準備，陳吉仲指出，屆時會把國際和國內農業貿易的實際狀況講明白，尤其萊豬進口對國內養豬產業完全沒有衝擊，反而是正面，從今年開放萊豬進口10個月來沒有任何萊豬進口，因為國內沒有需求，「有開放卻沒進來，又能加入國際組織，這才是最好的狀況。」

民進黨立委陳亭妃表示，6月30日TIFA重啟會談，我在9月22日也提出CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)的入會申請，談判過程一定要有來有往，我們在關稅上也就要有突破，若能夠進入到經濟面的談判，也用整個行政措施保護台灣人民的健康與豬農的生存權，難道不是三贏？

陳吉仲說，這也是我們為何要反對反萊豬公投案，不只對畜產是正面的，CPTPP的11會員國都有訂定殘留量，全球更有109國開放萊豬食用，只要確保萊劑殘留在安全容許量以下就是安全的，如果能加入CPTPP，豬肉還能大幅外銷到日本。

陳吉仲強調，反對反萊豬公投不是針對個人或政黨，而是針對國家的利益。