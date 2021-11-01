11月1日上午，「上海發佈」微信號通報，截至11月1日8時，累計篩查相關人員33863人，核酸檢測結果均為陰性。10月30日、31日，上海迪士尼度假區接待遊樂人數近10萬人。

「上海發佈」微信號11月1日上午發布消息顯示，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發佈消息：根據外省市協查通報，本市對2021年10月30日至10月31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及相關場所，連夜開展排查，並落實相應的防控管理措施。

截至11月1日8時， 累計篩查相關人員33863人，核酸檢測結果均為陰性。 累計採集相關場所物品和環境樣本920件，核酸檢測結果均為陰性。相關場所已進行終末消毒。

大陸國家傳染病醫學中心主任張文宏今天凌晨在微博發文表示：「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」