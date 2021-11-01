豐原醫院舉辦一系列活動－「孕產兒安全，我豐陪！」讓護病雙向溝通無障礙。（陳淑娥攝）

全世界每日約有6700名新生兒死亡，並有810位婦女死於可預防的懷孕與分娩相關因素。衛福部豐原醫院舉辦「孕產兒安全，我豐陪！」一系列活動，進一步讓民眾更了解孕產婦與新生兒安全重要性，為孕產兒安全或醫療人員安全發聲，同時也促使醫病關係友善，引領正向病安文化。

世界衛生組織（World Health Organization WHO）指出，全世界每日約有6700百名新生兒死亡，並有810位婦女死於可預防的懷孕與分娩相關因素，但多數死亡及死產風險是可透過專業醫療人員經驗評估及環境改善，轉而提供優質安全的照護。

為響應國際病人安全WHO訂定2021年主題為「孕產兒安全（Safe maternal and newborn care）」，豐原醫院也同時透過一系列活動－「孕產兒安全，我豐陪！」共有單位主管、醫療人員、民眾等共同參與響應。

根據衛福部資料庫及國際文獻分析，列出產婦及新生兒死亡／重大傷害及胎兒死亡的主要原因，分別為以下六大風險因子(1)妊娠高血壓、子癲前症(2)植入性胎盤、前置胎盤(3)胎盤早期剝離(4)羊水栓塞、靜脈栓塞(5)胎兒窘迫(6)產後大出血；透過孕產婦完整照護包含及時準備、辨識及預防、緊急應變及檢討與學習等，發展出國內婦產科之六大風險管控重點，以提升孕產安全並降低生產事故。

豐原醫院院長賴慧貞表示，本院對於孕產兒病安文化的很重視，配合本次宣導主題－「把握關鍵，產除風險」，親自率領一級主管及婦兒科團隊共同拍攝本期院刊的主題，展現院方對於病安文化之重視。

品管中心主任程建銘指出，營造正向病安文化，鼓勵同仁為病安發聲，共同守護病人安全，並提升醫療品質。醫療科秘書暨產科主任張崑敏也提及，本院將孕產婦安全視為首重之重，除因應疫情需求開立「孕婦新冠肺炎疫苗特別門診」，更在疫情下不間斷持續服務在地孕產婦。

豐原醫院表示，本院除透過雙親教室互動、教育講座及門診海報張貼等宣導活動，也邀請兒科及婦產科同仁在院內網站及社群與孕媽咪們共同分享孕期安全，婦兒團隊也透過「生產經驗分享聚會」，傳遞孕產兒安全照護觀念，鼓勵孕產婦主動說出疑慮擔憂，讓護病雙向溝通無障礙。