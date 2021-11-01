民間團體「反萊豬．大眾走」聯盟今到監院遞陳情書 ，控訴蔡政府瀆職損害民眾健康，召集人陳思宇痛批，開放萊豬進口已10個月，各機關資訊未統整，公開透明做半套，豬肉儀表板也完全不準，要求監院調查蔡政府就萊豬把關是否不力。

陳思宇指出，蘇貞昌大喇喇宣布豬肉儀表板要公開透明，所有資訊讓民眾吃得安心，可以查到公開資訊，但是從海關進出口統計以及衛福部的豬肉儀表板資料比對，就7至8月統計數字來看，兩邊數字差距懸殊，七月誤差有12萬8740公斤，8月也少10萬920公斤。

陳思宇表示，這些豬肉跑到哪裡去，是否大家吃下肚？倘若海關進出口統計的數字和豬肉儀表板，兩者永遠不一樣，不準確的豬肉儀表板還有參考價值嗎？還是食藥署的螺絲鬆了，還是根本從頭就在騙？公開透明只做半套。

陳思宇直言，政府花了9個月的時間仍解決不了數字不符及資訊不夠公開透明問題，「萊」者不可追，到底是其中有鬼還是人謀不臧，蔡政府必須說清楚講明白，而不是每當被質疑了才出面解釋，令人對政府的施政效率感到失望。

醫生蘇偉碩表示，國外早就提出許多科學證據，認定瘦肉精確實會危害健康，台灣在2015年也有科學實驗證實，瘦肉精有害人體。不只大陸、歐盟迄今仍堅拒瘦肉精豬肉進口， 科學證據指出萊克多巴胺對動物健康有害，屬於法律上的有毒物質，因此殘留萊克多巴胺的豬肉，就是有毒的豬肉。

士林夜市文創協會理事長李貞儀痛批，毒豬就是毒豬，把關人民的健康是政府的責任，因若去市場買豬肉還要去查詢是不是萊豬，這對人民很殘忍，「我拒絕萊劑」，現在換政府後，大家卻都可以吃有毒的豬，這是自殺式行為。