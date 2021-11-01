南韓「性感小野馬」泫雅，9月份與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》，以及新歌《PING PONG》，以輕快又洗腦的旋律讓他們再度爆紅，網路上還掀起「PING PONG舞」的舞蹈挑戰。而近日，不少明星都忙著在社群媒體上曬出萬聖節穿搭，泫雅卻曬出與男友外出的放閃照，意外露出火辣的好身材，再度引起網友目光。

泫雅在萬聖節當天，也在個人社群平台上曬出一系列照片，不過她不像其他明星及網紅一樣打扮成特殊的人物造型，而是PO出與男友DAWN外出享用美食的私下穿搭。只見泫雅的臉上雖沒有太多妝容，身上穿著oversize的直條紋西裝外套，下半身則搭配咖啡色過膝長靴露出「絕對領域」，整體造型看起來休閒又不失性感。

但看似休閒的穿搭，裡面卻隱藏的心機，一連串的照片按到最後一張才發現，泫雅外套裡還穿著一件藍色的細肩帶低胸上衣。再加碼曝光的照片中，只見泫雅將外套扣子全開，而內搭上衣V到肚臍的性感設計，使飽滿北半球若隱若現十分性感，加上泫雅逗趣的表情，令網友看了紛紛留言「姊姊幸福的表情實在太可愛了」、「姊姊穿私服也超辣」、「唯一看到不是萬聖節打扮卻也超辣的造型」、「果然是泫雅」、「太讓人受不了了啦」、「辣慘了」、「視線無法聚集在食物上」，吸引超過51萬人按讚。