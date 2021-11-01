台北國際旅展周五開展，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅華山町，以及嘉義天成文旅-繪日之丘不只總動員，更力推會員經濟，凡於旅展期間加入天成Cosmos CLUB APP會員，即有機會抽中價值逾3萬元的瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房一泊二食住宿券，堪稱是下重本圈粉。

天成飯店集團此次推出的「四館聯合雙人住宿券」每張1800元，包含台北三館與嘉義共四館可以擇一入住。2021年12月23日前，於台北三館住宿使用「四館聯合雙人住宿券」可享加碼優惠，選擇「天成文旅-華山町」直接升等為「披薩歡樂住雙人專案」含住宿乙晚、早餐和PIZZA乙份及飲品2份，給您一泊二食的超值體驗。

使用兩張券選擇台北天成大飯店升等為「海龍王極饌饗宴住房專案」，享用翠庭中餐廳精心準備的龍蝦鮑魚饗宴與當晚精緻雙人房住宿。或兩張亦可兌換台北花園大酒店「牛排龍蝦饗時光住房專案」，包含三款雙人主菜「焗烤波士頓龍蝦」、「碳烤肋眼牛排佐菌菇醬」、「乾煎鮭魚佐奶油芥末籽醬」，再享饗聚廚房自助餐百款美饌無限享用與當晚全新雅緻客房住宿。

頂級度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，此次旅展推出平旺日適用的雙人城堡與雙人家庭房住宿券，含早餐與晚餐。平旺日雙人住宿券每張10000元，入住「城堡-精緻客房」。平旺日雙人家庭房住宿券每張15000元，則可選擇「莊園-精緻家庭房」或「親子別墅-親子溫馨家庭房」，自由選擇加人入住每人含餐2500元起。

餐券方面，此外頗受好評的天成飯店集團旗下台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，推出優惠平均每客只要560元平日自助午晚餐或假日下午茶套券2800元／乙套5張，下殺7.3折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴。

台北花園大酒店的「PRIME ONE牛排館」，此次旅展推出美國Prime等級的乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單人套餐2180元，下殺7.4折，以明爐烤鴨馳名遠近的世貿國際會館「翠庭」餐廳這次也推出下殺6.8折的烤鴨三吃兌換券1500元。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次推出平日饗食通用券。