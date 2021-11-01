央行總裁楊金龍今天在央行重申，是否會執行第四波選擇性信用管制，將滾動式檢討。據統計，國人還清房貸的時間，由過去的7年延長到10年，也反應房價上漲。而市場也預測美國最快在明年中會啟動升息，而美國升息，利差變化會導致資金移動是免不了，央行每天都密切注意資金移動並作適當因應。

立委曾銘宗今關注國內外通膨升溫與升息時程問題。曾銘宗質詢，台灣是否跟進美國提前於明年中升息？楊金龍說，是否升息，需由央行理事會決議。而立委林德福則關切美國升息，對台股量價的影響？楊金龍表示，台股的優勢是台灣基本面佳，今年全球因疫情和貨運發生供應鏈短缺問題，但台灣是供應鏈的供應者，這和美國不同。楊金龍也認為，美國第二次縮減購購，對台股影響會比第一次時更小，這次的退場技巧佳，因此資金移動不會比上次嚴重。但也要留意利差的變化。

立委關切央行在什麼條件下會升息？楊金龍回應，主要有三項，最重要的還是物價上漲率、以及未來通膨預期，和主要國家的升息情況，「主要國家升息，會影響資金移動，我們要注意資金移動問題。特別是如果國外情況導致資金大量進來，國內資金過多，房地產也會受到影響、資產價格和匯率也會受到影響。」

央行上周宣布2年期定存單11月起減少200億元的發行量，是否是升息前兆？楊金龍回應，央行做這個決策，主要是基於銀行對央行定存單的需求，銀行預期未來某一天央行會升息，投標意願就會降低，我們也要看看市場的需求。