緊跟美股走高腳步，台股指數逼近17100點！

上周五美股無畏財報利空再收高，化解了台股回檔壓力，今天台股依循跟緊美股走勢慣例，指數跳空開高站上17000點，雖然台積電(2330)、聯電(2303)及股王矽力-KY(6415)、高價股信驊(5274)等不爭氣，股價相對弱勢，但中小型半導體股成為市場追捧標的，導線架廠順德(2351)連兩天漲停，帶動界霖(5285)及長科*(6548)走高，二極體股王德微(3675)飆不停，股價再創掛牌新高，激勵朋程(8255)、強茂(2481)、台半(5425)連袂漲停創波段高點，中小型股紛紛上演作夢行情，宏達電(2498)、凡甲(3526)、全訊(5222)、大眾控(3701)、嘉晶(3016)、昇達科(3491)及晶宏(3141)盤中亮燈漲停，在半導體次族群及中小型股人氣高漲帶動下，台股指數開高走高，盤中一度站上17100點，截至11點35分為止，加權股價指數約17075.51點，上漲88.1點，成交量約2305.38億元；OTC指數為217.04點，上漲2.61點，成交量877.22億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.53%，其次是玻璃類股及光電類股，分別上漲2.37%及2.05%，表現較差者為鋼鐵類股、百貨類股及營建類股，其中鋼鐵類股下跌1.01%，百貨類股下跌0.48%，營建類股下跌0.41%；上櫃部分，表現最佳光電類股，上漲4.05%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.37%。

就技術面來看，上周台股受美股持續走高帶動，指數先上後下，一度站上17000點，上周五加權股價指數以16987.41點作收，累計一周上漲98.67點，漲幅約0.58%，周K收小紅棒，周四周收漲，日均量為3029億元，OTC收盤指數為214.43點，累計一周上漲6.16點，漲幅為2.96%，周K連二紅，日均量1060.21億元；受到上周五美股開低收高激勵，今天台股開高走高，盤中指數一度站上17100點；近期台股緊跟著美股腳步緩步走高，觀察過去兩個月台股指數走勢為9月下探後回升，10月形成W底，頸線在16771點，10月15日長紅脫離底部後，大盤低量盤堅，逐步滿足W型態；如果預期型態能完全滿足，高點在17380點，約可超過9月27日大盤反轉點，同時預期可突破季線與半年線。不過考慮低量環境，且市場氣氛偏樂觀，宜提防獲利回吐賣壓，預期指數區間16700點至17400點。

分析師表示，美股第3季財報進入尾聲，美國第3季GDP表現不如預期，通膨居高不下，且本周聯準會FOMC會議，市場聚焦縮減購債議題，須提防系統性風險；上周五外資期、現貨同步偏空操作，台股開高走低，再度跌破17000點關卡；考量目前指數上檔面臨萬七及季線反壓，加上美股財報進入尾聲，財報利多激勵減弱，且本周市場聚焦聯準會縮減購債議題，預期指數空間有限。

由於台股已明顯反彈一段時間，且部分個股漲幅已大，加上進入台股季報及10月合併營收公告高峰期，建議採取逢高調節、低接布局，短打操作的策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。