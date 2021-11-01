共軍擾台規模破紀錄、台海軍事緊張，國內軍購預算屢創新高，總統蔡英文的美軍駐台說還在發酵。事實上，國軍戰備不足、役男士氣低落眾所皆知，國防部再拋強化後備戰略，國防部長邱國正日前證實，明年起，教召從2年1次改為1年1次。

國防部去年10月規劃延長教育召集年限，從8年改為15年，對象以1994年前出生之1年義務役男為主。

日前，立法院交通及國防委員會邀請國防部進行專案報告，邱國正說明將再調整教召規定，明年起，教召將改為1年1召，國防部預估，將有1萬多人訓期拉長為14天，其餘人員維持5天。

消息被轉貼到PTT，7年級生哀聲四起，有人說「7年級疫苗最後打，教召一直延長」，「7年級繳稅有份、疫苗排最後，打仗第1位」。

教召新制度引起網友討論，「現在一堆替代役或免疫，不然就4個月，不去增加這年紀的役期和兵源，搞1年兵的是怎樣，喊打喊殺的怎麼不先去當兵，叫菜桶先去練基本教練。」

也有人的意見是，沒有好好當兵，教召時間拉長沒有幫助，因為根本不熟悉怎麼打仗技巧，所以追根究底，還是要好好當兵才能解決問題；有教召經驗的後備軍人則認為，教召的科目太少，當兵時候的專業沒有複訓，教召的實質意義不大。