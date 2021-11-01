近日一位來台受訓的台積電美國工程師上網分享工作心得，不僅認為台灣工時過長，公司內部也存在軟體老舊、開會效率不彰及新人學習軟體無法學到東西等缺點，引起網友們熱烈討論，更讓不少網友們想到台積電創辦人張忠謀對半導體產業提出的警告，包括台灣人要管理美國人，幾乎是不可能、美國本土製造難完整與台灣產業優勢與挑戰並存等看法。

台積電積極興建美國亞利桑那5奈米新廠，公司也安排250名美國工程師來台受訓，其中一人將心得發布在科技業求職評論網站「glassdoor」上，被台灣網友翻譯後，轉發在半導體產業討論區的臉書社團，引起網友們熱烈討論。

這名美國工程師在文章中提及，台灣職場中的高工時文化令他吃不消，來台受訓的工時至少10小時，實際上大概可能到12小時，台灣本土工程師的工時更至少12小時起跳，此外也有夜班以及周末輪班，且台積內部軟體老舊、一天開會時間達3小時沒效率及新人教育軟體耗時卻學不到任何東西，是在浪費時間等缺點，引起網友們熱烈討論。

這篇文章讓不少內行人聯想到台積電創辦人張忠謀對全球半導體現況的看法，他點出，台灣人幾乎不可能管理美國人、美國想重建半導體製造鏈難成功，面對全球化競爭，台灣企業優勢與挑戰並存。

網友們紛紛留言表示，「看完美國人抱怨，想到張忠謀說的話」、「看完這篇的心得也是這樣沒錯」、「台灣的管理方法很難適用美國，考驗高層智慧了」、「終於知道為什麼張忠謀不去美國創業了嗎？」、「英特爾跨代工，張忠謀：會發現水很冰，這是2016的新聞」、「張忠謀知道台灣的優勢，就是CP值很高的廉價勞力」、「難怪張忠謀是從老美教育養成，但從不贊成公司有工會，你們米國人，不用肝拚yield!!代工在美國做不大。」

此外，有人點出，台積電被爆料的內部缺點，其實反應所有台灣企業的文化，「這篇台灣所有老企業都適用」、「台灣最強企業，原來只是台灣的縮影」、「台灣一堆企業的通病」、「不過很中肯我喜歡，台灣企業都愛這一味」、「台灣人病態加班還自以為沒病，從政府企業個人都是如此。」