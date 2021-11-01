基隆捷運戰不停！台北市長柯文哲昨嗆基捷換路線是在炒地皮，基隆市長林右昌反擊，根本沒私人土地徵收的問題，怒轟柯「可憐，滿腦子鬥爭！」加上日前酸北市「尾巴搖狗」，北市副市長黃珊珊1日呼籲，林右昌別那麼激動，基捷不只影響基隆，還影響到北市，若是用本位主義來看，這樣的眼光會過於短淺。

黃珊珊日前在臉書上稱，民生汐止線也是因基捷影響，導致無法順利推動，黃珊珊今表示，蔡英文總統2017年宣布後，基捷整條線已改變3、4次，從輕軌變捷運，上次共識後又更改新的站體，這本就是一直都還沒定案的東西。

「林市長別那麼激動！」黃珊珊說，北市希望基捷的規畫盡快完成，別懸而未決、影響民生汐止線，從會議記錄來看，現在完全卡在八堵到基隆段，這不只影響基隆，還影響到北市，對雙北市民也很重要，這不單是基隆的問題，首長間不需要用這種方式的吵架，而重點還是在交通部，要把案子盡早訂下來，而不是讓大家像小孩一樣吵架，這沒意思。

對於黃珊珊與林右昌都是被看好的台北市長人選，黃珊珊未正面回應，但提到，若從國家角度看，這是重大國土規畫的事，若是用自己的本位主義來看，好像是縣市之間意氣相爭，北北基是共同生活圈，大家都要來北市工作生活，不可能拒絕任何縣市，在北市還是要顧到台北市民的權利，而不是單單就本位主義，這樣眼光會過於短淺。

交通部長王國材提到願與柯在公開場合見面談，北市府是否收到消息，黃珊珊則說，今早才剛上班，目前她還沒看到消息，不過中央跟地方本就可好好談，不需要爭執。