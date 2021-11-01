弘光醫工辦智慧醫療物聯網研討會，探討醫療與科技結合趨勢。（陳淑娥攝）

弘光科大生物醫學工程系舉辦「2021醫工智慧醫療物聯網後勤系統開發與建置研討會」，進行醫療儀器設備資訊整合運用與醫療產業實務經驗交流，邀請各大醫院、生醫公司分享現行醫療臨床的各種方法與實務，探討醫療與科技結合的未來趨勢，達到讓學生與業界接軌，也讓醫工產業界相互學習目的。

智慧科技學院院長黃文鑑致詞表示，在疫情發生期間，醫療物聯網更趨於重要，可以讓病患免出門便可以遠距治療，不用親自到醫院，減少群聚感染，對於疫情管控是很重要的一環。

黃文鑑指出，醫學工程專業人員在臨床上擔任後勤支援，扮演維持醫療設備正常運作重要角色，特別是醫院各項醫療儀器種類眾多，如何有效管理成為一大重點，透過研討會，產業界與學界相互切磋，分享工作經驗，匯集所有專家意見，讓更多對「智慧醫療」、「醫資整合」有興趣的專家，一起開創智慧醫療物聯網的新契機。

賀康生醫協理許朝淵以使用者角度探討智慧化醫院。他說，現在醫院一定要做無線傳輸，病患在醫院內做過什麼樣的儀器檢查，才能夠全部整合在一起，醫生能清清楚楚看到，這是目前很重要的課題。秀傳醫療體系顧問張韶良以醫品及病安危目的之醫院醫療儀器管理實務，講述醫工在職場上需要面對的事項。其他參與研討會專家學者，也不藏私地分享自身實務經驗。

醫工系系主任陳信介表示，醫學工程隨著AI人工智慧發展在變動，因此，培養學生具備醫工基礎專業知識與創新思維外，也要讓學生具備實作與應用智慧科技的習慣，讓學生擁有醫工領域的專業與國際觀，希望透過研討會讓學生了解目前業界現況。

學生吳伊茹說，此次研討會邀請了六位國內專家學者，內容相當多元且豐富，讓在座的參加者更瞭解醫療與科技結合的未來趨勢，受益良多；另一位學生楊智傑說，近年人工智慧、5G通訊、物聯網等高科技產業發展迅速，系上辦理的研討會內容有深入的分享及探討，讓他更加了解現階段醫療產業的發展。

研討會總共有6場演講，包括賀康生醫協理許朝淵、秀傳醫療體系顧問張韶良、奇美醫院醫工組組長賴法文等，介紹目前「醫資整合系統」開發與推展成果；矽塔資訊執行長楊宇凡介紹產業界已開發的相關技術；高雄醫學大學醫務管理暨醫學資訊學系陳以德主任、台中榮總資訊室主任賴來勳，則探討資訊安全與整合相關議題。