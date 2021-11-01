總統科學獎1日頒獎，中研院院士陳長謙（見圖）榮獲殊榮，表彰陳院士一手策劃「中研院基因體研究中心」的籌備與藍圖，促使台灣生技產業及運用醫學蓬勃發展。(陳怡誠攝)

中研院院士陳長謙。（圖取自中研院化學研究所網頁）

「2021年總統科學獎」今天在總統府舉行頒獎典禮，得獎人中研院士陳長謙帶領團隊開發出全球首個分子催化劑，有助減緩氣候暖化。蔡英文總統表示，因應後疫情時代，除了善用科技防疫，台灣會持續努力，讓生技產業成為兆元產業，也為世界做出更多貢獻。

總統科學獎自2001年開始舉辦，每2年頒發1次，今年是第11屆，主要獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著的學者，尤以對台灣社會有重大貢獻之研究人才為優先獎勵對象，也是我國最高榮譽科學研究獎項。

陳長謙為國際知名核磁共振譜學專家暨生物細胞膜及膜蛋白權威，研究興趣跨越物理、化學、生化等多元專業領域，因闡明了「牛心臟粒腺體之細胞色素c氧化酶」及「嗜甲烷菌中甲烷氧化的銅單加氧酶」兩大標竿系統而揚名國際。

他帶領團隊開發出全球首個分子催化劑，此技術可在室溫下利用氧氣將甲烷轉化為甲醇，由於甲烷造成全球暖化的影響力遠大於二氧化碳，因此，若能減少甲烷，將有助減緩氣候暖化，共同朝環境永續、全球淨零減碳的國際目標邁進！

陳長謙在擔任中央研究院副院長期間，創辦「國際研究生學程(TIGP)」，運用豐富的國際人脈邀請頂尖學者來臺擔任講座，也因此吸引各國年輕優秀人才前來參與中央研究院研究計畫，大幅提升台灣的國際能見度。

他一手策劃「中央研究院基因體研究中心」，進行基因體、蛋白質體與醣質體之科學研究，努力找尋與確認人類疾病的標的物，發展新穎的治療方式來消弭與克服疾病，對台灣生技產業與應用醫學發展影響深遠。

蔡英文今天上午偕同賴清德副總統出席「2021年總統科學獎」頒獎典禮，親頒獎座予「數理科學組」得獎人陳長謙表示，陳長謙院士不僅在國際化學領域聲譽卓著的科學家，也是台灣生技產業發展上非常重要的貢獻者。

她說，台灣的生技產業在近幾年來發展非常快速，能有今日的發展、帶領台灣邁向國際，陳院士就是一位關鍵的人物。過去，陳建立的「基因體醫學國家型研究計畫」，就是台灣生技研究發展的第一塊基石；後來更領導中研院，成立基因體研究中心，讓台灣在生技產業研發上，持續提升競爭力。

蔡英文也感謝陳長謙的遠見，為中研院創立了國際研究生學程（TIGP），開啟了台灣和國際之間交流的大門。「直到今天，學程所培育的許多優秀人才，在國際上都有非常亮眼的表現」。

因應後疫情時代，她說，我們要讓台灣的優勢產業，在世界舞台上更嶄露頭角。除了善用科技防疫，台灣會持續努力，讓生技產業成為兆元產業，也為世界做出更多的貢獻。期待未來持續借重陳長謙的專業和知識，讓台灣的科技發展不斷創新突破。