迎接感恩節，台北晶華酒店即日起至11月30日推出「感恩節美食假期」優惠住房專案，備妥4人份的香料烤雞歡慶盤、熱紅酒與紅酒，邀請消費者和親友入住17坪、有私人陽台的雲天露臺客房，享受一場集合烤雞與紅酒的團圓餐聚、體驗親友共樂的城市度假行程，專案每房5980元、四人入住、每人平均1495元，翌日早餐再享買一送一，加購高鐵車票還可享全台最低享6折優惠，北高來回每人至多可省1192元，等於每人於省下的車費中外加303元即可入住享美饌。

晶華的「感恩節美食假期」住房優惠專案標榜是美味烤雞與香醇紅酒的「雞加酒」專案，主廚準備了足夠四人享用的「香料烤雞歡慶盤」，內容由兩隻外型油亮飽滿的烘烤春雞、起司盤、冷肉盤、麵包…等應景佳餚組成，香氣四溢的烘烤春雞是先將雞隻洗淨後以甜椒粉、黑胡椒、鹽醃製約2到3小時，之後再塞入巴西里等香料於腹中，以190度烘烤一小時而成，成品外皮香酥、肉質鮮嫩，與甜美的肉汁完美交織，是讓人欲罷不能的好滋味。而集合煙燻起司、布利起司以及巧達起司的起司盤與切片義式臘腸、煙燻牛肉與煙燻火腿的冷肉盤則是佐酒開胃良伴，色澤鮮豔的蔬菜沙拉與口感鬆軟香甜的馬鈴薯麵包，讓房客大口吃肉的同時也兼顧營養均衡以及十分的飽足感。

「感恩節美食假期」住房專案酒的部分是贈送兩瓶Robert Mondavi Woodbrige Merlot紅酒以及一壺歐美人士冬天時常飲用的香料熱紅酒，由二樓上庭酒廊首席調酒師烹調的熱紅酒加入了甜橙、蘋果、肉桂與丁香等香料與紅酒一同熬煮，入口飄散著酸甜的果香，餘韻則充滿暖冬的辛香，搭配各式美味的肉品與起士，請房客用味蕾體驗溫馨滿足的節慶享受。

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