台灣夜市遠近馳名，許多在地的特色料理都在夜市現蹤，不論一般民眾，還是國內外觀光客，逛夜市吃美味，是了解一個地方在地特色的最佳途徑。經濟部舉辦「國定踅夜市~經濟部送奶雞」活動！請大家相招來踅夜市！

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，活動即將在11月的四個週六（11/6、11/13、11/20、11/27）於全台31處夜市同步展開，每週每處夜市發放250份夜市美食，每份價值合計至少110元以上，並以特製環保袋裝盛供民眾免費領取。

首週將贈送網路票選夜市十大美食的「奶茶+雞排」，讓民眾品嚐這夜市美食扛霸子的雙重組合；第二~四週開始陸續推出各地夜市的特色美食，例如台北華西街夜市的源芳刈包、台中逢甲夜市的激旨燒鳥串燒、台南鄭仔寮花園夜市的玉米杯杯、花蓮東大門夜市的原住民現場烤豬、台東觀光夜市的東山鴨頭…等。兌換民眾出示五倍券「數位標章」（即使用振興五倍券並綁定數位支付者），即可免費領取特製環保袋及奶茶加雞排，或其他特色美食組合。

此外，經濟部加碼「市場大禮包」週週抽獎活動也進入第二週抽獎。本週同步抽出500位幸運得主，每人將可以收到一箱價值$2000之市場澎湃大禮包，內容物為匯集市場內攤商生鮮食材及特色美食。活動將持續到12月底為止，歡迎民眾有綁定數位振興券，並使用行動支付在市場、夜市攤位不限金額消費，即獲得抽獎資格。

快來市場、夜市使用行動支付消費，有吃有拿還有機會中獎！想要知道更多「國定踅夜市~經濟部送奶雞」、「市場大禮包」活動消息的民眾，請隨時關注「台灣市集go go購」粉絲團訊息！https://www.facebook.com/NMgo.tw/