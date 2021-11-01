勞動基金運用局今(1)日公布最新勞動基金運用情形報告，受通膨升溫，全球金融市場大幅震盪走低，股票及債券市場均呈現下跌，截至9月底收益數為2639.4億元，收益率5.71％，和上月相比，收益率減少2.44％，單月大虧1111億元。

9月份雖然歐美主要國家放寬防疫管制措施，但在通膨升溫美國將縮減購債、中國大陸恆大地產事件與限電政策等整治措施影響下，金融市場大幅震盪走低，股票及債券市場均呈現下跌。

勞金局指出，整體勞動基金截至110年9月底止規模為5兆零6億元，勞金局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，整體勞動基金評價後收益數為2639.4億元，收益率5.71％。

此外，在國內方面，財政部10月8日公布今年9月出口值為396.5億美元，創歷年單月新高，累計前9月出口值為3240.7億美元，年增率30.7％，財政部並指出新冠變種病毒傳播風險、美中貿易與科技紛爭等不確定因素尚存，中國大陸限電措施也牽動供應鏈運行，惟隨著疫苗接種率漸次提升，加上中國大陸及歐美年底採購旺季來臨，我國第4季出口可望續呈擴張之勢。

勞金局表示，全球經濟活動持續往正向復甦，利率依舊偏低，市場資金充裕，為金融市場提供支撐，惟國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現迥異，勞金局將將密切掌握全球金融情勢， 在既定之資產配置下，適時調整投資布局及時點，加強風險管控，保障勞工經濟安全與退休生活。