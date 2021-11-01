第20屆「高中地理奧林匹亞」成績揭曉，彰化高中、鹿港高中，分別都拿下地理專題組地金牌，彰化高中還在實察繪圖組再奪1面金牌，這次競賽總共頒發6面金牌，3面就落在彰化縣，金牌數居全國縣市之冠，「贏得了半壁江山」。

拿下金牌分別是彰化高中老師盧昕彤、莊宗達指導劉囿辰、李昀叡、傅柏庭3位同學，以及鹿港高中老師鄭雅羽、蔡宛玲指導許欣瑜、黃淇郁、黃筠珊3位同學獲得地理專題論文組1面金牌；另外，彰化高中老師盧昕彤、張靜嫻指導陳建棋、全林楷倫、郭乃箖3位同學獲得實察繪圖組1面金牌。

彰化縣長王惠美今天特別表揚獲獎學生和指導教師，開心表示，競爭如雲，金牌一半都由彰化縣拿下，是彰化之光，也是彰化的驕傲，這是做了很多功課，走訪很多地方的成果，未來將代表台灣出國比賽，為國家爭光。

彰化高中校長王延煌表示，這項競賽必須要用腳愛彰化、用心看世界，相信學生一定會發光發熱。

鹿港高中校長林宜賢表示，彰化縣是農業縣也是工業縣，學生以這主題在鹿港當地的工業區進行實查與探訪，用實地地調查，關心鹿港未來的發展，切合時事課題，得到評審青睞。

彰化縣政府教育處長王智弘表示，「高中地理奧林匹亞」競賽是由國內唯一針對高中社會領域相關課程舉辦的全國性比賽，參賽隊伍來自全國各高中職及海外僑校、台商學校，競賽方式分個人賽與團體賽，以專題論文、實察繪圖等方式進行，個人賽更配合國際地理奧林匹亞規則以英文命題及作答，是難度相當高的競賽。