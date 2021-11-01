駐美代表蕭美琴昨(31)日在臉書PO文，「美國第2波贈台疫苗，真的真的要來囉！」，直說台美關係真的很好，因為又有150萬劑莫德納疫苗上飛機，預計今(1)日下午就會抵台。

美國再送150萬劑莫德納疫苗已由駐美代表蕭美琴代表接收，目前已經啟運，預計11月1日下午抵達台灣。這是繼第1波250萬劑贈台疫苗後，美國第2度捐贈莫德納疫苗，目前美國已贈送台灣400萬劑疫苗。

總統府發言人張惇涵也呼應蕭美琴台美友好，「誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，這不僅展現台美之間真朋友情誼，更再次印證美國政府支持台灣的堅若磐石。」

對此，粉專黑色之聲則是祭出酸文，「感恩美國爸爸，讚嘆美國爸爸，同時今天也是台灣受贈疫苗劑量超過人口數的日子，反觀我們購買到貨的國際認證疫苗劑量還不到人口數的一半，真不知道所謂的我們準備了一年多到底是準備了什麼？靠捐贈扛防疫，真的獨步全球，世界怎麼跟得上台灣呢？」

引起網友回響，「讓世界看見台灣…疫苗採購的無能」、「選出這種無能的...笑不出來...」、「還死不承認就是疫苗乞丐?」、「花了好幾百億買疫苗？？才買到這些？」、「佛系防疫、化緣疫苗」。