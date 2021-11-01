勞動部勞動基金運用局今(1日)發布最新勞動基金績效報告，9月受通膨升溫，美國將縮減購債等因素影響，金融市場大幅震盪，衝擊勞動基金9月大幅虧損1111億元，累計1-9月仍賺2639.4億元，收益率5.71%，其中，攸關勞工退休金的新制勞退基金規模收益率5.60%，9月也虧損692億元。

勞動基金運用局表示，9月份雖然歐美主要國家放寬防疫管制措施，但在通膨升溫美國將縮減購債、中國大陸恆大地產事件與限電政策等措施影響下，金融市場大幅震盪走低，股票及債券市場均呈現下跌，台股加權指數9月下跌3.18%，MSCI全球股票更下跌4.13%。

根據勞動基金運用局公布的運用情形報告顯示，截至今年9月底止，勞動基金整體規模為5兆零6億元，評價後收益數為2639.4億元，收益率5.71%。其中，新制勞退基金規模為3兆零624億元，收益率5.60%；舊制勞退基金規模為9411億元，收益率6.71%；勞保基金規模為8299億元，收益率6.06%。

勞動基金運用局表示，全球經濟活動持續往正向復甦，利率依舊偏低，市場資金充裕，為金融市場提供支撐，但國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現迥異，未來將密切掌握全球金融情勢，在既定資產配置下，適時調整投資布局及時點，加強風險管控，以保障勞工經濟安全與退休生活。