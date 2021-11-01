森崴能源（6806）股票初次上市前現金增資競價拍賣，爆出近4萬張登記搶標，為競拍承銷張數底標3.34倍，公司預計11月15日轉上市，11月3日至5日開放民眾公開申購，預料將掀起市場搶購熱潮。

森崴能源挾著過去蓋電廠的豐富經驗，轉進外商為主的風電戰場，是國內第一家國產離岸風電EPC統包工程廠商，旗下五個子公司提供太陽能、天然氣、水力、風力等再生能源開發、水資源工程施作、營運維護、綠電售電、儲能節能等服務，是國內最完整的一站式再生能源解決方案廠商。

森崴能源初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購兩方式辦理，其中競拍合格投標張數10月29日截止登記共39684張，超過競拍承銷底標張數11880張，登記張數為底標數之3.34倍。法人看好森崴前景，通過競拍程序，今（11月1日）開標，確認投資人及得標價格，11月3日至5日開放民眾公開申購，預計11月15日轉上市。

森崴能源以發展綠能為核心事業，去年稅後純益2.44億元，毛利率27.94%，每股稅後盈餘（EPS）2.86元。今年上半年營業收入10.2億元，較去年同期年增1260%，稅前利益3.28億元，稅後純益2.64億元，EPS 2.47元。