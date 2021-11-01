感測元件大廠光磊(2340)今年引進資金，並更名為台亞半導體，持續深耕市場，近期受到包括外資以及市場買盤青睞，股價連續上攻，今早再強漲到漲停47.15元，波段漲幅逾5成。

光磊今年中時辦理現金增資私募案，並已洽特定人/原本大股東台灣日亞化學認購。私募將發行6000萬股，每股私募價格訂為22.93元，籌得13.76億元資金。藉由私募，深化與日亞化的策略合作關係。並在日亞化的資金挹注、技術及客戶通路等等資源分享，能夠加速光磊在新一代產品的發展與業務推廣，提升未來的競爭力。

由於看好感測元件市場需求及長期發展，光磊預計將投入8億元資本支出、用於感測元件擴產計畫。預計新產線將於明年第一季開始接單，並將於明年帶來貢獻。

光磊在10月21日舉行股東臨時會，會中通過所有議案，公司名稱將變更為台亞半導體股份有限公司，等同於未來公司將由日亞化學全面主導；外資雖上周五小幅賣超841張，先前已連續8月天共買超41290張，帶動股價一路上攻。

光磊在股東臨時會通過所有議案後，象徵先前的市場派經營權之爭劃下句點，未來公司將由日亞化學全面主導；經過這次臨時股東會相關決議，光磊的新公司名稱為台亞半導體，將正式納入日商日亞化學集團旗下。

過去光磊主要產品為LED發光元件、感測元件、不可見光產品、顯示屏解決方案等，未來公司組織改造後，將可望與日亞化學集團先進感測半導體技術及技術加強交流，有助於客群擴大與多元合作。

台亞(前光磊)第二季淡季營收降溫後，第三季營收回升至18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，創下近9年來單季新高。前三季營收47.77億元、年增約13.5%。