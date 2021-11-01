明基材(8215)公布第3季財報，單季稅後淨利2.68億元，年增130％，每股盈餘0.84元；累計前3季稅後淨利7.09億元，年增214％，每股盈餘2.21元。

明基材第3季營收站穩40億元，為40.46億元，年增6％，今年需求暢旺，稼動率一直呈現滿載，第3季毛利率20.5％，優於去年同期的14.91％，帶動獲利表現強勁，稅後淨利2.68億元，年增130％，每股盈餘0.84元。累計前3季營收124.06億元，年增12.9％，毛利率18.33％，也優於去年同期14.59％，稅後淨利7.09億元，年增年增214％，每股盈餘2.21元。

今年前3季面板需求強勁，帶動明基材主力產品偏光片營收及價格的增長，但另一方面，公司也積極開拓偏光片以外的產品，包括醫療、電動車用的電池隔離膜，未來逐年提升非偏光片營收比重。尤其近期電動車需求強勁，明基材電池隔離膜被市場所關注，雖然現階段只占明基材營收比重約3～4％，但車用隔離膜已打入兩家日系車廠供應鏈，一家正式出貨，明年還有一家在上半年會出貨，為因應未來需求，公司規畫擴建電池隔離膜產能，目前隔離膜產能約4000萬平方米/年，預計明年第3季拉升到1億平方米/年規模，產能及營收貢獻將呈現倍增。