張佩玲近年萬聖節扮演過的角色，服裝、道具、髮妝皆自己一手包辦。（張佩玲提供）

張佩玲每年在補習班騎樓舉辦萬聖節變裝大賽，讓學生大方展現自我。（張佩玲提供）

張佩玲在英語教學中，融入許多生活創意。（張佩玲提供）

萬聖節剛過，投入英語教學20年、新竹縣竹北市劍橋英語班主任張佩玲利用教學，將自身對藝術及服裝設計的經驗，透過舉辦萬聖節變裝走秀大賽，培養學生的創意及自信。

現在的小朋友鬼靈精怪，平常說起話來滔滔不絕，一旦要上台面對大眾，不免畏縮退卻。為了鼓勵學生勇於表現，新竹縣竹北市劍橋英語班主任張佩玲投入英語教學20年，原本主修服裝設計的她，將自身在服裝及藝術方面的創意與萬聖節活動結合，在課餘時間或寒暑假，教導學生利用生活中容易取得的材料製作道具服裝，並每年於補習班騎樓公開舉行萬聖節變裝走秀大賽，邀請家長及左鄰右舍到場欣賞，讓學生上台接受訪問，大家都有機會勇敢展現自己。隨著一年一年活動的舉辦，學生都累積了不少經驗，也逐漸培養出穩定的台風。

張佩玲表示，活動不只希望結合英語學習，也想讓這世代的學生明白做中學的道理，體驗親自動手的成就感。張佩玲還分享，為了要讓內向的學生放開自我，她常常在寒暑假課餘時，帶著孩子從簡單的人體彩繪慢慢開始接觸，也經常在教室展示自己運用廢棄的衣物、布料、紙箱、黏土所製作出的各種服裝道具。有許多孩子由於好奇轉而產生興趣，進而加入籌備活動的行列。「利用閒暇創作的過程相當漫長與辛苦，但在變裝活動看到學生原本對於上台感到害羞退卻，但透過穿著自創的服裝走秀，漸漸對自己產生了自信」，這是張佩玲堅持辦下去的最大動力。

曾上過張佩玲老師課的學生陳柔安表示，雖然目前已經升上國中，課業忙碌已經無暇再跟著張佩玲老師參與變裝，但非常懷念小學時寫完作業，跟著老師DIY的時光，不僅有趣紓壓，又有成就感。尤其上台走秀展示時，引起許多路人好奇觀看，也得到許多家長的讚賞，讓她對自己更有自信。