台灣便利超商密度高，不過有一名網友發現，7-11的招牌上多了一個R字樣，令他百思不得其解，只好將其PO上網問網友，釣出內行人表示，R字代表註冊標，表示商標或圖案已註冊完成，註冊者可享有專利權。

原PO昨（10月31）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，四大超商為7-11、全家、OK及萊爾富，但他發現只有7-11的招牌下方有一個R字樣，還用圈圈框住，並將其拍下PO上網尋求網友解答，「有人知道7-11招牌中的R是什麼意思嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛解答，「Registered 註冊商標」、「是『註冊』商標，表示此商標已完成註冊」、「專利的意思」；不過也有許多人搞笑留言，「R是神奇寶貝裡面，火箭隊的註冊商標啦」、「7-11被火箭隊收購了」、「莫非7-11是火箭隊的資產」、「R是車子的倒退檔啊」。

事實上，R字是「註冊商標 Registered Trademark」，代表該圖案或是商標已被註冊，註冊者享有專用權，但若是連續3年未使用，就會被註銷。

另外也有網友補充說明，©字樣代表（Copyright）版權標記符號，表示受到版權保護，是正版標記的一種，在許多授權商品或出版刊物都會看到。TM（Trademark）則是一種「商標」符號，通常用於非註冊商標，或表示商標已在申請中，但有相同或類似商標已經優先通過註冊，就無法通過，先搶先贏的意思，而且註冊申請過程中，是沒有保護效力的。