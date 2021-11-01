寵物對許多民眾來說等同家人，但牠們身後事，卻只能依《廢棄物清理法》處理，新北市議會民進黨團今總質詢，指出新北越來越多寵物殯葬禮儀公司，政府卻「不管不理」，不僅收費流程不透明，火化、禮儀與納骨塔位也都在偏遠地區執行，環保與汙水問題難以受到監督，市府應該加速訂立寵物殯葬管理自治條例。新北市長侯友宜表示，目前中央缺乏專門法令，若中央訂不出來，新北願意訂定條例補充法規不足。

今日總質詢由彭佳芸、林銘仁、賴秋媚、林裔綺、陳科名聯合質詢，彭佳芸說，寵物火化地點與納骨塔位置都在偏遠地區又靠近河川區域，大部份屬非都市計畫區中農地，卻沒有人管理這些火化場的適法性。

林銘仁與賴秋媚也都指出，對於毛小孩的身後事，飼主大多會接受高規格的心態把心愛的毛小孩送走，而許多業者就是看準飼主呵護的心態，在收費項目上巧立名目來欺瞞飼主，而在法令尚未完備之前，有部份業者在網站上，甚至無法明確看到收費範圍，這樣不透明的收費可能讓飼主成為冤大頭、造成消費糾紛，因此，市府應該加速法令修訂，讓寵物殯葬收費能夠有收費標準可以依循。

陳科名也說，一般人的生命園區都有相關的管理規定，也都要求要變更特定地目才能做殯葬特區，但寵物的納骨塔規定卻不如一般生命園區嚴格，而目前的殯葬條例是以人為主體，但寵物不在規範行列時，政府對於寵物納骨塔的規定就變得無法可管，因此，一樣是生命的逝去，相關納骨塔的管理應該更加嚴謹。

侯友宜表示，每個寵物都是一條生命，過去死亡動物被發現，會用廢棄物清理法，主要是找不到飼主，如果能夠掃描到晶片，就能替毛寶貝找到回家的路。

侯友宜說，新北市目前只有一家淡水合法的寵物殯葬處理場所，目前地方是希望中央農委會主關機關能夠訂定相關法規，但若定不出來，地方願意訂定自治條例，讓寵物身後事更完善。