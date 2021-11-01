電商年度盛事雙11購物節的暖身慶已經陸續開打，今年Yahoo奇摩購物也提前推出雙11搶先購活動，甫開跑首日已帶動買氣升溫，業績較平日增長達130%之高，而今天（1日）就即將正式踏入雙11購物節的高潮，因此再祭「11.11瘋搶購物節」的7大優惠暖慶活動，在雙11前率先讓消費者血拼一波免等待。

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」推出adidas HARDEN STEPBACK 2 籃球鞋，原價3090元，特價1111元。（Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物今年就率先推出了雙11搶先購活動，不僅由抗通膨的「金條」奪銷量之冠，銷量更較平日攀升9倍，保健、家電、保養品也成消費者的入手之選，而今天11月1日起到11月7日再推一波暖慶優惠，祭出7大優惠好康，包括狂撒破億折價券，全站商品再瘋降3折起，消費滿額即回饋11%、最高送1111元。

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」推出adidas SPECIAL 21 經典女鞋，原價2890元，特價1111元。（Yahoo奇摩購物提供）

另刷全新Yahoo聯名卡再享達29%超高回饋，還有超贈點30倍送、天天免運，以及無卡分期最高送1萬1111元優惠，同步再加碼天天抽萬元美食住宿，玩APP遊戲即有機會入住瑞穗天合國際觀光酒店、文華東方酒店、老爺溫泉酒店等五星級萬元豪華飯店。

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」推出三星50吋 4K UHD連網液晶電視 UA50TU8500WXZW，原價2萬900元，特價1萬7900元，再送5%超贈點。（Yahoo奇摩購物提供）

而Yahoo奇摩購物也推薦了一系列必搶品牌，像買三星電視指定品項即送5%超贈點之餘，新品還享9折優惠下殺，1萬7900元即可入手三星的50吋4K UHD連網電視，還有點數回饋最划算；另外adidas就推出全館3折起優惠，11月1日到14日期間天天再送限量5折券，還有11月2日到8日期間，滿1111元再享7折優惠，看準機會再下手更精明。