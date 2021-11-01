王牌經紀人孫德榮，日前因為腎衰竭跡象加上發燒，緊急送往醫院治療，強調因為醫生擔心手術後有後遺症，分成兩派正在研議，今（1日）再次發文透露在家拖了2天，差點錯過黃金搶救時期，導致自己走了鬼門關２次，因此決定過年前要立好遺囑。

孫德榮在臉書曬岀躺在病床上的照片和影片，表示由於自己大意，在家裡拖了兩天，差點錯過黃金搶救期，由於指數都達到得進入加護病房觀察治療的數值，加上已經兩次從生死關頭被搶救回來，已被醫生下令強制住院，而且療程長達十天之久，接下來七天都要到榮總報到，去施打抗生素，讓他下定決心要做聽話的病人，不要再讓關心他的人擔心，更語帶歉意表示：「前面的做法我真的錯了，謝謝大家的諒解和支持，絕對不會再犯」。

孫德榮表示泌尿科主任告知他這是人工膀胱的後遺症，往後只要發燒就不要再拖延，否則病毒很快會侵襲全身，而這次有三個小時頭暈的狀況，醫師也推測可能是小中風，接著強調：「凡事不可以以為沒有發生就可以不準備，這可能會造成無法彌補的事物，近期我會把所有後續的事情完全和律師相關人員做一個最圓滿的計劃」。

根據《ETtoday》報導，孫德榮預計農曆年前會立好遺囑，也感謝大家的關心和支持，對此網友也紛紛留言：「拜託當個乖寶寶，乖乖聽醫生的話」、「我們已經要面對時時注意自己身體狀況的時候了」、「一切都會安好平安的，早日康復」。