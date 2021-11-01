規畫已久的鳳山日照社福多功能中心正式動工，高雄市長陳其邁1日偕同副市長林欽榮參加動土典禮。（洪浩軒攝）

規畫已久的鳳山日照社福多功能中心正式動工，高雄市長陳其邁1日偕同副市長林欽榮參加動土典禮。（洪浩軒攝）

規畫已久的鳳山日照社福多功能中心正式動工，高雄市長陳其邁1日偕同副市長林欽榮參加動土典禮，面對媒體詢問城中城行政調查報告看法，陳其邁表示，會誠實面對問題並解決，行政管理缺失部分，工務局與消防局上午都在進行考績會的會議，下午就會公布懲處名單，所有的責難他都會承擔。

陳其邁指出，市府不會迴避相關問題，也會負起災後的重建、制度不足以及行政管理缺失的責任， 所以1日會公布公寓大廈輔導管理自治條例，希望能得到議會支持加速立法，老舊公寓希望能用強制性的方式設立管委會，否則面對老舊公寓改建，要找的管理權人或所有權人戶數眾多，容易造成管理大廈公安與消防的困難。

陳其邁表示，目前也針對具有公安、消防、治安疑慮的集合住宅進行建築物逃生設施清查，並強化消防公安檢查的執行力道，希望能從嚴、強力排除相關障礙，加速危老或都更的程序。

面對外界質疑城中城事件只有2位局長下台，市長沒有負起政治責任，陳其邁表示， 根據行政調查報告中提到無論是執行碰到困難、執行不夠積極或是在行政管理有缺失的部分，工務局與消防局已在進行考績會的會議，下午就會公布懲處名單，所有的責難，他都會承擔。

另外，前桃園市議員王浩宇宣布投入明年高雄市三民區議員選舉，且於日前已經搬到高雄居住，對此，陳其邁表示尊重，因為每個人都有參選的權利，但最後的結果還是要由市民來做決定，他認為這是一個民主政治的常態，他予以尊重。