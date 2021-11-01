民進黨立委陳亭妃在戲劇中扮演媽祖，該劇於10月31日播出。（圖／摘自陳亭妃臉書）

民進黨立委陳亭妃扮演媽祖，在戲劇中軋一角，9月穿戲服的照片曝光後引發熱議，而相關片段已在昨（10/31）日首播，「卡神」楊蕙如也在臉書分享播出畫面，直呼「差點鮮血吐一口出來」。

由於台中長盧秀燕曾在「女兵日記女兵報到」客串演出，卻遭NCC認定為置入性行銷，開罰20萬元。9月陳亭妃拍戲的消息曝光後，隨即引發討論，當時陳亭妃表示，參與戲劇演出前，已發文向NCC確認，只要有在播送前後揭露訊息，即符合「廣電法」等法律之規定。不過當時仍遭外界質疑雙標，台北市議員羅智強也在臉書發文表示，「燕不可演女兵，妃可以扮媽祖」。

昨日陳亭妃客串演出的片段播出，楊蕙如將畫面分享到臉書，寫下「三小？我是看到了什麼，差點鮮血吐一口出來。」並在文末標註，「不能只有我看到」。

其他網友則在楊蕙如的臉書下方留言表示，「看一個多小時不知道在演甚麼」、「昨天顧著看棒球，忘了看媽祖了，我很期待媽祖的出現」。另有陳亭妃的支持者在她的臉書留言大讚「客串好漂亮」、「超好看」。