陳昇2019年到蒙古草原。（新樂園製作有限公司提供）

陳昇宣布舉辦「麗春」跨年演唱會，與歌迷一同迎接2022年。（新樂園製作有限公司提供）

陳昇親吐切除腫瘤術後身體狀況 驚曝明年將辦「生前告別式」

陳昇去年底罹患口腔癌，不得不中斷連續27年舉辦的跨年演唱會。他術後身體狀態況恢復良好，再加上疫情趨緩，他正式回歸舞台更更宣布好消息，將於12月31日舉辦「麗春」跨年演唱會，與歌迷一同迎接2022年。

陳昇形容自己去年歷經猶如「被雷打到」的驚天震撼，後來十分感謝老天疼惜，經過入院手術以及大幅調養作息後，身體狀態「神恢復」。疫情期間他所有演出暫停，他順勢把創作能量放在繪畫上，天天帶便當到工作室畫畫，期間也會到戶外跑步健身運動，體態也更加精實。

除了宣布跨年演唱會，他將入院手術到休養期間，遇見的人事物及心情轉折，以畫筆拓印於畫紙之上，並將近百幅的畫作集結成《開心嗎？麗春》、《別哭，切諾比》等2部繪本套書，日前網路書店限量500套的預購已搶購一空，也雙雙拿下博客來與金石堂兩家書店的即時榜亞軍。創作靈感大爆發的陳昇，也將發行全新專輯《麗春》，是他2019年尋訪內蒙古的遊記心情。

有別於往年的是，每年陳昇演唱會總是吸引眾多來自日本、香港、星馬的海外歌迷參與，所以都會連唱兩場，今年底受限疫情之故，主辦單位宣布2022年陳昇跨年演唱會只開12月31日一場，地點依然是台北國際會議中心TICC大會堂。訂於11月7日（週日）上午10點於KKTIX啟售，以及全家便利商店FamiPort售票機台。專輯主打歌〈麗春〉也將在11月3日起一連三天在HITFM首播。