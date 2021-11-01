鑑於國人健康意識抬頭，喝手搖飲也不忘養生，知名手搖茶連鎖「茶湯會」 宣布推出「芝麻系列」飲品，選用高營養價值的黑芝麻粉與熱銷招牌的茶拿鐵完美調和，讓茶友在冬季享受「芝麻暖飲」幸福感。

響應政府推出振興優惠，11月底前至茶湯會全台門市，持紙本振興券消費滿200元可折抵250元等優惠，還可參加茶湯會芝麻新品「暖飲芝麻抽幸福」活動。

黑芝麻是高營養價值的堅果類，含有不飽和脂肪酸及鈣質，搭配鮮奶與豆漿都是一般家庭常見的養生早餐組合，另外燕麥顆粒也是近年來深受民眾喜愛的手搖飲加料新選擇，其含有豐富的膳食纖維，除了能增添飽足感外，還能大大滿足咀嚼系的消費者。

在日漸轉涼的季節裡，茶湯會呈奉茶友健康、暖心的「幸福之茶」，為茶湯會新品的主力訴求。經過多次研發試飲，將深受喜愛的茶拿鐵再升級，嚴選台灣在地黑芝麻粉，加上高壓悶煮鎖住榖粒營養的澳洲燕麥，結合口感Q彈的好命珍珠，搭配蔗香紅茶與濃醇鮮奶調和而成的茶拿鐵，多層次風味源於芝麻香、茶香、奶香的完美融合。不添加任何的香料，展現飲品原物料本身的獨特香氣，並保留芝麻顆粒，增添飲用時的豐富性，是冬季滿足口慾的飲品首選。

茶湯會推出放大振興券優惠，只要持紙本振興券消費滿額200可折抵250元、500元可折抵600元、1000元可折抵1250元，讓茶友們任選喜歡的飲品同時，也可以多加選購，分享親朋好友。配合芝麻系列新品上市，茶湯會同時「暖飲芝麻抽幸福」活動，茶友只要在活動頁，拍照分享芝麻系列新品，並留言給想感謝的人，就有機會獲得精美禮盒與茶券。