受到9月國內外金融局勢波動影響勞動基金運用局今（1）日公布9月收益大幅虧損，一口氣回吐1111億元，累計前9月投資收益掉到2639.45億元，收益率也從前8月的8.15％，掉到前9月的5.71％ 。

若加計衛福部委託管理的國保基金及農委會委託管理的農退基金，合計獲利則掉到2892.9億元，9月合計虧損1204.15億元。

勞金局表示，整體勞動基金截至9月底止，規模為5兆零6億元，整體勞動基金評價後收益數為2639.4億元，收益率5.71％。其中，大家最關注的新制勞退基金規模為3兆零624億元，收益率5.60％；舊制勞退基金規模為9411億元，收益率6.71％；勞保基金規模為8299億元，收益率6.06％。

受衛福部委託管理的國保基金規模為4578億元，收益數為253.4億元，收益率為6.26％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為20億元，收益數為6917045元，收益率為0.99％。

勞金局表示，9月份雖然歐美主要國家放寬防疫管制措施，但在通膨升溫美國將縮減購債、中國大陸恆大地產事件與限電政策等整治措施影響下，金融市場大幅震盪走低，股票及債券市場均呈現下跌。

展望未來，根據國際貨幣基金（IMF）於10月12日公布最新世界經濟展望報告顯示，由於供應鏈問題依舊存在、通貨膨脹壓力高漲及新興國家的COVID-19疫情持續蔓延，調降全球今年經濟成長預測，由7月預估的6％下修至5.9％，明年則維持4.9％不變。至於台灣今明兩年的經濟成長率，則由4月預估的4.7％及3％上調至5.9％與3.3％。

另美國聯準會（Fed）於10月13日公布9月會議記錄顯示，由於通貨膨脹升溫及經濟走強，可能自11月開始啟動縮減購債，並預估明年底前就會調升基準利率。

在國內方面，財政部10月8日公布今年9月出口值為396.5億美元，創歷年單月新高，累計前9月出口值為3240.7億美元，年增率30.7％，財政部並指出新冠變種病毒傳播風險、美中貿易與科技紛爭等不確定因素尚存，中國大陸限電措施也牽動供應鏈運行，惟隨著疫苗接種率漸次提升，主要國家積極推動基礎建設，國際經濟持續穩健向上，加以消費性電子新品陸續上市，中國大陸及歐美年底採購旺季來臨，我國第4季出口可望續呈擴張之勢。

勞金局強調，整體而言，全球經濟活動持續往正向復甦，利率依舊偏低，市場資金充裕，為金融市場提供支撐，惟國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現迥異。