精品咖啡職人品牌路易莎宣布，11月起黑卡手沖推出限量版「發現臺灣 咖啡極選」，首波推出2款咖啡、即11月1日起至12月31日黑卡價每杯120元，嚴選屢獲金質獎、今年PCA競標冠軍莊園「卓武山」，及美國咖啡品質協會評鑑 87.33高分認證的「台南大鋤花間莊園」，結合路易莎的咖啡職人工藝與媲美國際的本土莊園咖啡，定義臺灣咖啡的甜蜜點。

路易莎多年來為臺灣消費者尋覓全球精品特色手沖，透過每期黑卡手沖優惠平價推廣，每月供應300萬杯咖啡中就有將近100萬杯精品咖啡。不僅掌握龐大精品咖啡饕客的取向，長期關注本土咖啡莊園質量。

早在2014年路易莎參加臺灣咖啡大師競賽時，就曾使用過卓武山咖啡作為比賽用豆，近兩年參與臺北國際咖啡節亦推廣本土咖啡；以往受限於臺灣咖啡莊園產量有限，難供應全通路使用，如今本土精品咖啡市場日益成長、也更多農民投入栽種，終於能穩穩踏出推廣臺灣咖啡這一步。這次「發現臺灣 咖啡極選」當中的「阿里山卓武咖啡」，使用SL34品種，採水洗處理法、中焙後呈現柑橘、葡萄柚、蔗糖風味。

位於阿里山南方山茶村的咖啡莊園「卓武山」榮獲多屆金質獎，起初經營高山茶園2001年轉作咖啡種植，莊主和有臺灣咖啡教父之稱的台大農藝系教授王裕文學習技術與管理方式，2012年獲得全國精品咖啡豆評鑑頭等獎後開始展露頭角，2014、2016年又再次獲得金質獎，奠定卓武咖啡的精品形象。

為嚴格管控咖啡豆的品質，卓武山只採收咖啡樹矮化後最頂層環狀樹枝所結果的部分，其餘下層咖啡豆予以淘汰，所以每顆咖啡豆都長得特別碩大，從種植到製作工序的每一環節均採有機栽培、不使用農藥。