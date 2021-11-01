當今醫美盛行，為了維持凍齡臉，總會進場保養，而過去的男神、女神高顏值有些人保養得很好，經過多年的歷練到現在都還是能傾心不已，58歲男星黃建群最近忙拍八點檔，不時透過社群釋出工作花絮照，昨他貼出自己在戲中受傷躺床的照片，包紮成那樣仍不減帥度，讓網友暈船了一波。

黃建群在戲劇圈耕耘多年，不僅演技精湛，外型更是標準的性格帥哥，挺拔的身材加上濃眉大眼，就算是背對鏡頭仍是渾身放電，黃建群年輕的時候因此成為花系列、古裝劇等御用小生，戲路廣泛，無論演正義的一方還是反派，都帥到不行。

黃建群分享躺床拍戲照，包紮成這樣仍然很帥。(翻攝自黃建群臉書)

這些年黃建群投身本土劇圈，耕耘有成，現正拍攝八點檔《黃金歲月》，飾演總裁「高萬里」，將角色剛正不阿的性格詮釋得恰到好處，很受觀眾歡迎，近日劇情走到高萬里受傷住院，黃建群昨天在臉書曬出拍攝現場照，透露病房的呈現是在棚內自行搭景起來的，沒有到醫院去拍，可惜播出時觀眾看不到真實的場景模樣，所以他才想分享，「戲劇攝影棚大概如此，上方大排燈光取代天花板，棚內拍很少帶到天花板，尤其是大範圍」。

網友們看了搭景照之後，不禁覺得那麼多舞台燈，黃建群應該超熱，他笑稱所以棚內一定要開冷氣，而照片中他滿頭繃帶躺床，但仍不損帥度，被粉絲笑稱「躺著賺」，他則笑回：「不喜歡」，至於這段戲好不好演？黃建群直白坦言不好演，因為「很無聊，還不能睡著」。